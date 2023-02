Tanja Fajon računa na dober rezultat v boju za sedež Slovenije v Varnostnem svetu ZN

New York, 23. februarja - Zunanja ministrica Tanja Fajon nadaljuje obisk New Yorka ob prvi obletnici ruske agresije na Ukrajino, kjer je imela v sredo govor na 11. posebnem zasedanju Generalne skupščine ZN na to temo. Glede slovenske kandidature za Varnostni svet ZN je slovenskim dopisnikom povedala, da računa na dober rezultat.