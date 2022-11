Skupščina ZZZS o rebalansu finančnega načrta za letos

Ljubljana, 9. novembra - Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) bo na današnji seji obravnavala rebalans finančnega načrta za leto 2022. Glede na prvotno načrtovane so se prihodki namreč povečali za 334,8 milijona evrov in odhodki za 380 milijonov evrov. Primanjkljaj bo tako znašal 194,1 milijona evrov in bo v celoti pokrit iz lastnih virov.