Pred obletnico vojne v Ukrajini papež opozoril na druge vojne po svetu

Vatikan, 6. februarja - Papež Frančišek je ob vrnitvi z obiska v Demokratični republiki Kongo in Južnem Sudanu svet pozval, naj kljub vojni v Ukrajini ne pozabi na druge vojne. Pri tem je omenil Sirijo in Jemen, kjer spopadi divjajo že več kot desetletje, spomnil pa se je tudi konfliktov v Mjanmaru in izgona manjšine Rohingov ter konfliktov v Južni Ameriki.