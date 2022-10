Na belokranjsko-dolenjskem smučišču Gače v novi sezoni ne bodo dražili kart

Semič, 27. oktobra - Na med Belokranjci in Dolenjci zelo priljubljenem smučišču Gače so pripravljeni na novo sezono. Žičnice, sedežnica in delovni stroji so pregledani in v dobrem stanju, dodatno so za letošnjo sezono kupili še en teptalec snega. Kot je za STA povedal vodja smučišča Borut Koprivnik, je za obiskovalce najpomembneje, da ne bodo dražili smučarskih kart.