Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (25. in 26. 2.)

Ljubljana, 26. februarja - Tuje tiskovne agencije so danes poročale o sobotnem shodu v podporo Ukrajini v Ljubljani, ki ga je organiziralo gibanje ruskih državljanov v Sloveniji Slovo, in o novem zapadlem snegu po državi. Poročale so tudi o predstavitvi slovensko-hrvaško-srbskega filma Zbudi me na 51. mednarodnem filmskem festivalu Fest.