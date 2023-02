Primorske novice o elektrifikaciji vozil (27. 2.)

Koper, 26. februarja - Jan Klokočovnik v komentarju Zelena alternativa ali modna muha? piše o odločitvi Evropskega parlamenta, da po letu 2035 prepove prodajo avtomobilov in lahkih gospodarskih vozil z bencinskimi in dizelskimi motorji, ki so škodljiva za okolje. Politiki so se oprijeli elektrifikacije vozil, avtor pa se sprašuje, če je slednja res okolju prijazna.