V javni obravnavi predlog uredbe o programu Natura 2000

Ljubljana, 24. februarja - Ministrstvo za naravne vire in prostor je dalo v javno obravnavo predlog uredbe o programu upravljanja območij Nature 2000 v obdobju 2023-2028. Namen programa je zagotavljanje ugodnega stanja ohranjenosti evropsko pomembnih rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov. Program je v javni obravnavi do 25. marca.