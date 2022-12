Minister Brežan z evropskimi kolegi o predlogu uredbe o obnovi narave

Bruselj, 20. decembra - Minister za okolje in prostor Uroš Brežan se je danes mudil na rednem zasedanju evropskih ministrov za okolje, v okviru katerega so prvič izmenjali mnenja o predlogu uredbe o obnovi narave. Cilj dokumenta je do leta 2030 pokriti vsaj 20 odstotkov kopenskih in morskih območij na ravni EU z ukrepi za obnovo narave.