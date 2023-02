V UKC Ljubljana vstavili 100. omejevalnik pretoka skozi koronarni sinus

Ljubljana, 24. februarja - V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so ta teden vstavili 100. omejevalnik pretoka skozi koronarni sinus. Gre za metodo, ki zmanjša pogostost bolečin v prsnem košu pri kroničnih koronarnih bolnikih in je do bolnika prijazna metoda, saj ob nezahtevni anatomiji traja do 20 minut, je pojasnil vodja kateterskega laboratorija Matjaž Bunc.