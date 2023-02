Washington in London z novimi sankcijami proti Rusiji

Washington/London, 24. februarja - Washington in London sta ob obletnici invazije na Ukrajino napovedala nove sankcije proti Rusiji. Sankcije bodo med drugim neposredno prizadele ruski bančni in rudarski sektor ter njeno obrambno industrijo. ZDA so na seznam sankcioniranih dodale 200, Velika Britanija pa 92 posameznikov in podjetij, poroča francoska tiskovna agencija AFP.