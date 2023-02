Partnerju Eve Kaili odobrili hišni pripor

Bruselj, 24. februarja - Enega glavnih osumljencev v korupcijskem škandalu o podkupovanju evropskih poslancev s strani Maroka in Katarja Francesca Giorgija, sicer tudi partnerja zaradi afere odstavljene podpredsednice Evropskega parlamenta Eve Kaili, so belgijske oblasti izpustile iz pripora in mu odobrile hišni pripor, so v četrtek poročali italijanski mediji.