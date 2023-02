Severna Koreja v odziv na vajo Seula in Washingtona izstrelila več manevrirnih raket

Pjongjang, 24. februarja - Severna Koreja je danes sporočila, da je v četrtek preizkusno izstrelila več manevrirnih raket, in zatrdila, da se okrepljene vojaške vaje med ZDA in Južno Korejo "lahko štejejo za vojno napoved". Pjongjang je to sporočil po tem, ko sta Washington in Seul v Pentagonu izvedla simulacijo, osredotočeno na odzive na jedrski napad Severne Koreje.