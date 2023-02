ZN pozvali k zmanjšanju napetosti na Korejskem polotoku

New York, 22. februarja - Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je na ponedeljkovem zasedanju Varnostnega sveta v New Yorku obsodil nedavne izstrelitve balističnih raket Severne Koreje in pozval k zmanjšanju napetosti na Korejskem polotoku. Pomočnik generalnega sekretarja za Bližnji vzhod, Azijo in Pacifik Khaled Khiari pa je pozval k popolni denuklearizaciji polotoka.