Evropska komisija in Svet prepovedala uporabo TikToka svojim uslužbencem

Bruselj, 23. februarja - Pristojni organ Evropske komisije je danes uslužbence te institucije pozval, naj s svojih službenih in osebnih naprav, ki jih uporabljajo za službo, odstranijo aplikacijo TikTok. Komisija se je za to odločila zaradi pomislekov glede varnosti podatkov. Podobno odločitev so kasneje sprejeli na Generalnem sekretariatu Sveta.