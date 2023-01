TikTok širi sistem oznak za medije pod državnim nadzorom, tudi na Slovenijo

Singapur, 20. januarja - Družbeno omrežje TikTok širi sistem oznak za 'medije pod državnim nadzorom', s katero označujejo račune, "katerih uredniško produkcijo ali proces odločanja nadzoruje ali nanj vpliva vlada," so sporočili iz TikToka. Ukrep, ki so ga uvedli lani v Rusiji, Ukrajini in Belorusiji, se bo zdaj razširil še v druge države, tudi Slovenijo.