Koalicija: Pričakujemo, da bo vodstvo RTVS novemu svetu omogočilo polnopravno delovanje

Ljubljana, 23. februarja - Glede na to, da ustavno sodišče ni zadržalo postopkov imenovanja članov novega sveta RTVS in je ta konstituiran, v koaliciji pričakujejo, da bo vodstvo RTVS novemu svetu omogočilo polnopravno delovanje. Če ne, bo zavod brez operativnega organa upravljanja in nadzora, saj je zdajšnjima programskemu in nadzornemu svetu mandat prenehal.