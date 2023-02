Vlada namerava omogočiti napotitev do pet pripadnikov SV v Unmik

Ljubljana, 24. februarja - Vlada je na četrtkovi seji sprejela namero o sodelovanju Slovenije z največ petimi pripadniki Slovenske vojske (SV) v misiji Združenih narodov na Kosovu (Unmik), z možnostjo rotacij. S to namero bo seznanila parlamentarna odbora za obrambo in zunanjo politiko, so v četrtek sporočili po seji vlade.