Odbor DZ za obrambo se je seznanil z delovanjem Slovenije v mednarodnih misijah

Ljubljana, 8. septembra - Odbor DZ za obrambo se je danes na tretji nujni seji seznanil z vladnim poročilom o uresničevanju Strategije sodelovanja v mednarodnih operacijah in misijah (SMOM), sodelovanju v mednarodnih misijah v letu 2021 in načrtih prihodnjega delovanja. Poročilo so člani odbora sprejeli brez pripomb in razprave.