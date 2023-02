Brodnjak: Rezultati NLB trdni in vzdržni

Ljubljana, 23. februarja - Rezultati NLB Skupine, ki je lani ob prevzemu nekdanje Sberbank banke, zdaj N Banke, ustvarila rekordnih 446,9 milijona evrov čistega dobička, so po besedah prvega moža NLB Blaža Brodnjaka trdni in vzdržni. Brodnjak je ob tem poudaril, da je banka od 2011 v proračun vplačala okoli 2,4 milijarde evrov, kar je več od državne pomoči med 2011 in 2013.