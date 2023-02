Delnice NLB po rekordnih poslovnih rezultatih s šestodstotno rastjo

Ljubljana, 23. februarja - Indeks SBI TOP na ljubljanski borzi se je v današnjem trgovanju okrepil za 1,21 odstotka. Najbolj so se podražile delnice NLB, ki so po objavi lanskih rekordnih poslovnih rezultatov poskočile za skoraj šest odstotkov. Promet je dosegel 767.700 evrov, največ so ga vlagatelji opravili z delnicami NLB in Krke.