Projekt oskrbe s pitno vodo v Savinjski dolini se bliža koncu

Žalec, 26. februarja - Projekt oskrbe s pitno vodo v Savinjski dolini poteka po načrtih in naj bi bil zaključen do konca aprila. Vključuje gradnjo novega vodooskrbnega sistema in rekonstrukcijo obstoječega na več lokacijah, sestavljajo pa ga trije podsklopi. To so vodovod Grmovje-Železno-Hramše ter primarna vodovoda Tabor-Braslovče-Prebold in Zaplanina-Vransko.