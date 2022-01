V žalski občini zgradili večji odsek vodovoda na območju Hramš

Žalec, 29. januarja - V okviru projekta Oskrba s pitno vodo v savinjski regiji so v žalski občini konec minulega leta končali gradnjo večjega odseka vodovoda na območju Hramš in preplastili ceste. Tam so bila izvedena tudi gradbena dela na večjem vodohranu. Projekt, ki je vključen v dogovor za razvoj savinjske regije, je vreden skoraj 3,6 milijona evrov.