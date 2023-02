Na Berlinalu do danes izdali že 267.000 vstopnic

Berlin, 22. februarja - V nemški prestolnici poteka šesti dan 73. Berlinala, na katerem so doslej izdali 267.000 vstopnic. "Veseli nas, da so dvorane polne, da občinstvo lahko skupaj doživlja filmsko izkušnjo ter da je festival ponovno prostor vznemirljivih izkušenj, srečanj ter živahnih izmenjav mnenj," sta povedala vodji festivala Mariette Rissenbeek in Carlo Chatrian.