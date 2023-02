Melamin: Sodelujemo z vsemi ustanovami in predajamo vso dokumentacijo

Kočevje, 22. februarja - V kočevskem Melaminu so v odzivu na novico, da so kriminalisti po preiskavi lanske eksplozije ovadili več ljudi, danes zapisali, da o zaključku preiskave uradno niso obveščeni, zato ga ne morejo komentirati. Od samega začetka pa tvorno sodelujejo z vsemi pristojnimi ustanovami ter predajajo vso potrebno dokumentacijo in informacije, so dodali.