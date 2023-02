V zadnjih letih v Sloveniji vrsta večjih industrijskih požarov in nesreč

pripravila Nadja Podobnik

Ljubljana, 17. februarja - Slovenijo je minula leta prizadelo več industrijskih požarov in nesreč, ki so povzročili veliko škode, nekateri pa terjali tudi življenja. Današnja eksplozija na Vrhniki, kjer je še svež spomin na požar v Kemisu, je po katastrofi v kočevskem Melaminu drugi tak dogodek v letu dni. STA objavlja kronologijo tovrstnih požarov in nesreč po letu 1995.