Ob letošnjem Zimskem festivalu tudi mednarodno klavirsko tekmovanje

Ljubljana, 31. januarja - Festival Ljubljana je letošnji šesti Zimski festival združil s prvim mednarodnim klavirskim tekmovanjem. Dogodka bosta potekala konec februarja in v začetku marca. Tekmovanje je zadnja nova zgodba pri festivalu, je na novinarski konferenci povedal direktor in umetniški vodja Darko Brlek, ki upa, da bo to še utrdilo Ljubljano kot mesto glasbe.