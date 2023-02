Šefčovič: Bruselj in London v pogovorih o Severni Irski vidita ciljno črto

Bruselj, 21. februarja - Bruselj in London sta v pogovorih o izvajanju severnoirskega protokola, ki je del dogovora o britanskem izstopu iz EU, naredila dober napredek in vidita ciljno črto, je danes v Bruslju dejal podpredsednik Evropske komisije Maroš Šefčovič. Obenem je poudaril, da to še ne pomeni, da so našli rešitev.