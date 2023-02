Na Petkovškovem nabrežju bodo začeli odstranjevati stara drevesa

Ljubljana, 21. februarja - Mestna občina Ljubljana bo v sredo začela odstranjevati stara in nestabilna drevesa na Petkovškovem nabrežju. Kot so sporočili danes, bodo na območju zasadili 20 novih, nadstandardno velikih velikolistnih lip, s katerimi bodo obnovili in podaljšali drevored. Prenova tega dela Petkovškovega nabrežja sicer dobro napreduje.