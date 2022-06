V ponedeljek začetek prenove Petkovškovega nabrežja med Resljevo in Rozmanovo ulico

Ljubljana, 24. junija - V Ljubljani bo v ponedeljek stekla prenova Petkovškovega nabrežja na odseku med Resljevo in Rozmanovo ulico, so sporočili z Mestne občine Ljubljana. Dela, z davkom vredna 5,21 milijona evrov, bo izvajal KPL. Nova podoba tega dela nabrežja, ki poteka tudi mimo nastajajočega Centra Rog, bo podobna odseku od Prešernovega trga do Zmajskega mostu.