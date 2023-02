Celjski policisti zaradi objestne vožnje mladoletniku zasegli motor

Celje, 21. februarja - Celjski policisti so zaradi večmesečnega kršenja cestno prometnih predpisov mladoletniku zasegli cross motor. V času, ko je bilo na Ljubljanski in okoliških cestah v Celju največ dijakov, se je pred njimi postavljal z nevarno vožnjo. Vozil je po zadnjem kolesu, brez vozniškega dovoljenja ter povzročal precej preglavic drugim voznikom, so sporočili.