Močno opit voznik tovornega vozila na avtocesti ogrožal sebe in druge

Celje, 17. februarja - Celjski policisti so v četrtek obravnavali močno opitega voznika tovornega vozila, ki je med vožnjo po avtocesti v smeri Maribora močno vijugal in ogrožal sebe in ostale udeležence v prometu. Med vožnjo je večkrat trčil v prometne znake oz. obcestne smernike. Preizkus z alkotestom je pokazal, da je imel v krvi 2,3 promila alkohola.