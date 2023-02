Moskva od ZDA zahteva umik "vojakov in opreme" zveze Nato iz Ukrajine

Moskva, 21. februarja - Rusko zunanje ministrstvo je danes na pogovor poklicalo ameriško veleposlanico v Moskvi Lynne Tracy in ji izročilo noto, v kateri od ZDA zahteva umik "vojakov in opreme" zveze Nato iz Ukrajine. Zahtevo so predali kmalu po govoru ruskega predsednika Vladimirja Putina, v katerem je Zahod obtožil, da konflikt v Ukrajini izkorišča za obračun z Rusijo.