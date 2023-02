Skupnost občin Slovenije za do 15-odstotni dvig povprečnine

Krško, 21. februarja - Skupnost občin Slovenije je v Krškem danes pripravila tretje regijsko srečanje. Glavna tema je bilo financiranje občin. Župani so menili, da bi se morala povprečnina, ki znaša 700 evrov, zaradi številnih dvigov plač javnih uslužbencev dvigniti za 10 do 15 odstotkov, je po srečanju povedal predsedujoči skupnosti in kočevski župan Vladimir Prebilič.