Župani na regijskem srečanju v Škofji Loki odprli aktualne teme

Škofja Loka, 15. februarja - Župani gorenjskih in osrednjeslovenskih občin so se danes v Škofji Loki zbrali na regijskem srečanju, ki ga je pripravila Skupnost občin Slovenije. Razpravljali so o vrsti aktualnih tem, glede katerih si želijo dialoga z vlado. Med drugim so izpostavili problematiko podražitve vrtcev, prostorskega razvoja in neurejenega statusa županov.