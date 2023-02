Mini teater v New Yorku z osmimi uprizoritvami Turingovega stroja

New York, 21. februarja - Mini teater danes potuje v New York, kjer bo v kultnem gledališču La MaMa med četrtkom in nedeljo, 5. marca, izvedel osem uprizoritev Turingovega stroja francoskega avtorja Benoita Solesa v režiji Ivice Buljana. Kot so spomnili v gledališču, so s predstavo gostovali že na številnih mednarodnih festivalih, tokrat pa se prvič predstavljajo v ZDA.