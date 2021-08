V Mini teatru Turingov stroj v Buljanovi režiji

Ljubljana, 29. avgusta - V Mini teatru bo drevi premiera predstave Turingov stroj v režiji Ivice Buljana. Besedilo "na prvovrsten način povzema zgodbo o Turingu in kako je v času druge svetovne vojne dešifriral nemški kodirni sistem Enigma in kako je njegova homoseksualnost in obsodba družbe takrat uničila njegovo življenje", so zapisali v gledališču.