Film v Minoritih nadaljuje tradicijo Filmskih nedelj v Lutkovnem

Maribor, 21. februarja - Niz filmskih projekcij v Mariboru, doslej znan kot Filmske nedelje (in sobote) v Lutkovnem, se je z vzpostavitvijo Kulturne četrti Minoriti preoblikoval v program z naslovom Film v Minoritih. S prvimi projekcijami začenjajo v soboto in do 22. aprila bo v Veliki dvorani Lutkovnega gledališča Maribor skupno devet sobotnih filmskih večerov.