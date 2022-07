Z Inventuro začetek Letnega kina Minoriti

Maribor, 9. julija - Z večerom Društva slovenskih režiserk in režiserjev ter projekcijo filma Inventura v režiji Darka Sinka se danes v Mariboru začenja letošnji Letni kino Minoriti. Do 20. avgusta se bo ob sobotah in sredah zvečer v avditoriju Lutkovnega gledališča Maribor (LGM) zvrstilo skupno 13 filmskih večerov.