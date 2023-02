V avstrijskem Gradcu izbruh ošpic

Gradec, 20. februarja - V avstrijskem Gradcu in okolici so v zadnjih dneh zabeležili več kot 20 primerov ošpic, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Šest otrok se zdravi na pediatrični kliniki v Gradcu. V prestolnici avstrijske Štajerske so zato za danes razpisali dodaten termin cepljenja proti ošpicam za otroke, ki še niso bili cepljeni.