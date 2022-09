Unicef: Precepljenost otrok po svetu vztrajno upada

New York, 5. septembra - Precepljenost otrok s cepivom proti davici, tetanusu in oslovskem kašlju je padla na najnižjo raven po letu 2008, so danes sporočili iz Unicefa. Pri organizaciji opozarjajo, da je izjemno nazadovanje na tem področju povzročila pandemija covida-19, vse več otrok po svetu pa tako ogrožajo smrtonosne bolezni, ki bi jih bilo mogoče preprečiti.