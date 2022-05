Sojenje za domnevno davčno utajo lastnika Meltala se je začelo z zagovori

Maribor, 31. maja - Dobro leto potem, ko mariborski poslovnež in lastnik podjetja Meltal Rado Snežič na mariborskem sodišču ni priznal krivde za obtožbe o utaji davkov in goljufiji, se je danes proti njemu in 14 soobtoženim začela glavna obravnava. Prvoobtoženi je v več kot uro trajajočem zagovoru znova zavrnil kakršnokoli krivdo za očitke iz obtožnice.