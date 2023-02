Slovenija decembra na mesečni in letni ravni z največjo rastjo gradbeništva v EU

Luxembourg, 20. februarja - Obseg gradbenih del v državah z evrom se je decembra na mesečni ravni zmanjšal za 2,5 odstotka in v EU za dva odstotka. Zmanjšal se je tudi medletno, in sicer za 1,3 odstotka v območju z evrom in 0,4 odstotka v EU. Slovenija je imela med članicami največjo rast na mesečni in medletni ravni, je danes objavil Eurostat.