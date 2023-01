Slovenija novembra na mesečni ravni z največjim padcem, na letni z največjo rastjo gradbeništva v EU

Luxembourg, 18. januarja - Obseg gradbenih del v državah z evrom se je novembra na mesečni ravni zmanjšal za 0,8 odstotka in v EU za 0,4 odstotka. Na letni ravni pa se je povečal, in sicer za 1,3 in 1,8 odstotka. Slovenija je imela med državami članicami največji mesečni padec in največjo medletno rast, je danes objavil Eurostat.