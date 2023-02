Iran zanikal medijska poročila o bogatenju urana

Teheran, 20. februarja - Iranske oblasti so danes zanikale poročila, da so obogatile uran do 84 odstotkov in se s tem približale 90-odstotni stopnji obogatitve, ki je potrebna za proizvodnjo jedrskega orožja. O obogatitvi urana je sprva poročal ameriški medij Bloomberg, Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA) pa je v nedeljo zaradi tega stopila v stik s Teheranom.