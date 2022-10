Slovenci v zadnjem letu prek Wolta naročili skoraj 38.000 različnih izdelkov

Ljubljana, 9. oktobra - Slovenci so v zadnjem letu prek Wolta naročili 37.921 različnih izdelkov. Najdražji nakup je bil vreden 1800 evrov, ljudje pa so sicer naročali tako izdelke iz restavracij kot iz trgovin. Pri naročilih iz segmenta živil Wolt zaznava tudi razlike po mestih; ponekod ljudje najpogosteje naročajo kruh, drugje banane, tortice, vino in šopke.