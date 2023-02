Film Vse povsod naenkrat osvojil nagrado Združenja ameriških režiserjev

Los Angeles, 19. februarja - Film Vse povsod naenkrat (Everything Everywhere All at Once) je v soboto osvojil nagrado Združenja ameriških režiserjev DGA za najboljši film. Doslej večinoma neznana režiserja Daniel Kwan in Daniel Scheinert sta tako premagala uveljavljene režiserje in v Los Angelesu vidno šokirana prejela priznanje.