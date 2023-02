V Londonu bodo podelili letošnje bafte

London, 19. februarja - Britanska akademija za film in televizijo (Bafta) bo danes 76. podelila britanske filmske nagrade bafta, s katerimi izpostavlja največje dosežke v filmski umetnosti preteklega leta. Med nominiranimi filmi s 14 nominacijami prednjači nemška drama o prvi svetovni vojni All Quiet on the Western Front (Vse tiho na zahodni fronti).