Rusko vesoljsko plovilo progres nadzorovano padlo v Tihi ocean

Moskva, 19. februarja - Domnevno poškodovano rusko vesoljsko plovilo progress MS-21 je izstopilo iz Zemljine orbite in v atmosferi razpadlo, ostanki pa so nadzorovano padli v Tihi ocean, so danes sporočili z ruske vesoljske agencije Roscosmos. Podobna poškodba se je decembra zgodila tudi na plovilu sojuz MS-22, ki bi moralo na Zemljo vrniti tri astronavte.