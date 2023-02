Rusko tovorno plovilo progres odklopili z ISS

Moskva, 18. februarja - Z Mednarodne vesoljske postaje (ISS) se je danes odklopilo rusko vesoljsko tovorno plovilo progres MS-21, na katerem so prejšnji teden zaznali uhajanje hladilne tekočine. Do podobnega incidenta je že prišlo na ruskem plovilu sojuz MS-22, s katerim bi se morali vrniti dva kozmonavta in astronavt. Na Zemljo pa jih bo po novem vrnil sojuz MS-23.