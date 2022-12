Ob prelomu leta: Z misijo na Luno, v mislih na Marsu in še dlje

pripravila Simona Grmek

Ljubljana, 26. decembra - Dogajanje v vesolju so v iztekajočem se letu zaznamovali novi mejniki in misije pri raziskovanju najbolj oddaljenih kotičkov našega osončja, pri čemer še vedno prevladujejo ZDA, kot vesoljska velesila pa se skuša uveljaviti tudi Kitajska. Strateške interese v vesolju, kamor so se preselila politična trenja zaradi Ukrajine, krepi tudi Evropa.